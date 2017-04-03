تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها

وقامت الشركة بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين تشير فيها إلى أنهم لن يتمكنوا من استخدام التطبيق بعد إيقاف الدعم.

وقال مسؤولو "فيسبوك" إن هذا الأمر يسري على مستخدمي نظام التشغيل ويندوز فون 8.1 فيما أقدم،

أما عن مستخدمي iOS وأندرويد فهم نوعا ما آمنون،

مشيرين إلى أنه سيتم إيقاف الدعم بشكل نهائي اعتبارا من بداية أبريل.

وذكر فيسبوك في "مسنجر بلوغ" أن استعمال الإصدارات القديمة يعني أن الأداء لن يكون جيدا في معظم الأوقات،

"ولهذا فنحن نطالب المستخدمين بالانتقال للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل، وذلك حتى يستطيعوا الاستفادة من المزايا الجديدة".

وإليكم قائمة بالإصدارات التي سيتم إلغاء الدعم عنها وستتوقف عن العمل:

الإصدار v55 من تطبيق فيسبوك

الإصدار v10 من تطبيق ماسنجر على أندرويد

الإصدار v26 من تطبيق فيسبوك على آيباد

الإصدار v8 من تطبيق ماسنجر على نظام iOS

تطبيق فيسبوك المخصص لنظام iOS الذي أطلق في 2011

تطبيق فيسبوك على نظام ويندوز فون

تطبيق فيسبوك ماسنجر على ويندوز فون 8 و8.1

تطبيق فيسبوك لنظام ويندوز 8 و8.1