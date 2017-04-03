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نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

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نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة اليوم الأحد بعابدين بقبول الدعوى، التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا (ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية والتي بموجبها تنتقل جزيرتي “تيران وصنافير” إلى )، وبإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا وأسبابه تعتبر الاتفاقية سارية وتنتقل “تيران وصنافير” إلى المملكة.

حكم المحكمة القاهرة للأمور المستعجلة

  • أولاً :  بعدم قبول تدخل “نهلة أحمد قنديل” شكلاً.
  • ثانياً : رفض الدفع المبدئي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً في نظر الدعوى.
  • ثالثاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين بأرقام 43709 و43688 لسنة 70 قضائية، وعد الاعتداد بالحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236، واعتبارهم جميعاً منعدمي الآثر.

الدعوى المرفوعة في محكمة الأمور المستعجلة

طالبت الدعوى اليوم في محكمة الأمور المستعجلة بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرتين من محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، واعتبار هذا الحكم كأن لم يكن.

 

المصدر:مصرفايف

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