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فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

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فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

التحرير

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قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري، إن ناديه يرغب بالطبع في الحفاظ على نجومه، موضحًا أنه لم يصله حتى الآن تقرير الجهاز الفني لحسم الأمر فيما يخص اللاعبين.

وأضاف «حلبية»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة on sport، أن مجلس الأدارة يهمه أيضًا جلب موارد للنادي البورسعيدي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، يبذلون مجهودًا كبيرًا مع الفريق.

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وتحدث، عن امكانية بيع أحمد جمعة، وكابوريا، وأحمد صافي، مؤكدًا أنه يجب الوضع في الاعتبار مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما أن سقف طموحات الجمهور ارتفع، متمًا أنه حينما يتوفر البديل قد يوافق النادي على بيع بعض نجومه. 

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التحرير

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