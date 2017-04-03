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بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

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بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

كشف الإعلامي محمد الغيطي خلال حلقة له ببرنامج “صح النوم” الذي يذاع على قناة “LTc” الفضائية،عن قصة انفرد بها ولأول مرة يتم ذكرها، أو التحدث عنها في الإعلام المصري، وهي قصة الجاسوس المصري الذي تم إلقاء القبض عليه في أمريكا.

وروي الغيطي حكاية الجاسوس المصري بأمريكا نقلاً عن معلومات أجهزة المخابرات الأمريكية، وهو المهندس “مصطفى عواد”، ويعمل مهندس بحري في قاعدة “فرجينيا” البحرية الأمريكية، واستطاع بعد وصوله إلى درجة عالية من التفوق، أن يقوم بإبطال حاملات الصواريخ البحرية وعمل على تطوير هذا النظام.

وأضاق الغيطي الذي انفرد بهذه القصة، أن المخابرات الأمريكية نصبت كميناً للمهندس المصري، وأرسلت له شخص ادعى أنه مصري وطلب منه أن يتعامل مع المصرية كي تستفيد من المعلومات والأبحاث التي قام بها على حاملات الصواريخ فوافق عواد حباً في وطنه ، الأمر الذي جعل المخابرات الأمريكية تقبض عليه فوراً.

 

المصدر:مصرفايف

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