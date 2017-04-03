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ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

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ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

تشهد هذه الأيام أزمة إقتصادية حادة، ربما لم يدرك الشعب المصري هذا الإرتفاع في الأسعار من قبل، فمنذ إقرار البنك المركزي في نوفمبر من العام الماضي، تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الورقة الخضراء، والأسعار تأبى الهبوط، وكل يوم يبدأ المواطن يومه على إرتفاع جديد أصاب سلعة ما.

طال – بالطبع – قرار التعويم الأجهزة الكهربائية، وأصابتها حالة من الإرتفاع الجنوني الغير مسبوق، وفي هذا المقال، سرد لأسعار بعض الأجهزة الكهربائية بشارع عبدالعزيز، وجهة المواطنين في حالة رغبتهم في اقتناء إحدى الأجهزة الكهربائية أو الأدوات المنزلية.

الغسالات

الغسالة العربي اوتوماتيك 10 كيلو تسجل 4750 جنيهاً.

غسالة يونيفرسال ب 4500 جنيه.

غسالة شارب سبعة كيلو 6200 جنيه.

سعر الغسالة زانوسي المصرية 7 كيلو 6200 جنيه.

غسالة سامسونج 13 كيلو تسجل 9100 جنيه.

البوتاجازات

سعر بوتاجاز أي كوك 4900 جنيه.

تراوح سعر البوتاجاز زانوسي من 4800 جنيه إلى 5200 جنيه.

تراوح سعر البوتاجاز الإيطالي من 8000 جنيه إلى 17000 جنيه.

الثلاجات

ثلاجة شارب 16 قدم بسعر 6180 جنيه.

ثلاجة سامسونج 16 قدم 8200 جنيه.

ثلاجة توشيبا 14 قدم 5725 جنيه، و16 قدم بسعر 5950 جنيه.

ثلاجة كريازي 5800 جنيه.

سجل سعر الديب فريزر 5 درج 6375 جنيهاً.

الخلاط والمكنسة

تترواح المكنسة الكهربائية من 1175 جنيه إلى 2645 جنيه.

تبدأ أسعار الخلاط المصري إنتاج العربي من 340 جنيه إلى 400 جنيهاً.

الميكرويف

تترواح أسعار الميكرويف من 2000 جنيه إلى 3700 جنيه.

الشواية الكهربائية بين 80 جنيه إلى 280 جنيه.

أما الفرن الحراري 42 لتر، فوصل سعره إلى 1700 جنيه.

المراوح

تراوحت أسعار المراوح البوكس من 470 جنيه إلى 550 جنيه.

مروحة فريش سعرها 450 جنيه.

مروحة نوفال ب380 جنيه.

المراوح العمود توشيبا 655 جنيه.

سعر المراوح السقف العادية ماركة توشيبا بسعر 420 جنيه.

المكواة

تراوح سعر المكواة الماليزي بين 350 جنيه إلى 700 جنيه.

سعر المكواة تورنادو من 375 جنيه إلى 900 جنيه.

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار

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