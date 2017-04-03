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الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

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الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

تطعيم ضد شلل الأطفال، أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة محدودة لتطعيم الأطفال الصغار ضد مرض شلل الأطفال بداية من اليوم الموافق الأحد 2 أبريل وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2017، واستهدفت تلك الحملة الأطفال المتواجدين بمصر سواء كانوا مصريين أم غير مصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

كما استهدفت حملة تطعيم شلل الأطفال 10 محافظات فقط وهم:”القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء”، وتقدر تكلفت التطعيم المستخدم في تلك الحملة بنحو 30 مليون جنيه.

هذا وقد صرح رئيس قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة الدكتور عمرو قنديل، أن وزارة الصحة تطلق سنويا حملات محدودة لرفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة نظرا لوجود أطفال وافدين من بلاد أخرى، ولتبقى خالية من مرض شلل الأطفال.

 

المصدر:مصرفايف

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