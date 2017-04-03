أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

Google+ Print
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

صرح مصدر من وزارة أن تقوم بدراسة خطة رفع الدعم الموجة للمواطنين برفع الدعم من 21 جنيهاً إلى 27 جنيهاً للفرد، وذلك عن طريق بطاقات التموين.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة قد قامت برفع قيمة الدعم الموجه للمواطنين من 18 جنيه للفرد إلى 21 جنيه للفرد في نهاية العام الماضي عن طريق بطاقات التموين وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح ، لكي يتم مواجه ارتفاع السلع الأساسية بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية له، أن الحكومة تقوم بدراسة هذة الزيادة وذلك لمواجهة غلاء التجار وارتفاع الأسعار، كما تقوم الحكومة أيضاً بدراسة زيادة صرف الأجور لموظفي الحكومة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار .

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم