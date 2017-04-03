الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

سمر العشري

صرح مصدر من وزارة التموين أن الحكومة تقوم بدراسة خطة رفع الدعم الموجة للمواطنين برفع الدعم من 21 جنيهاً إلى 27 جنيهاً للفرد، وذلك عن طريق بطاقات التموين.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة قد قامت برفع قيمة الدعم الموجه للمواطنين من 18 جنيه للفرد إلى 21 جنيه للفرد في نهاية العام الماضي عن طريق بطاقات التموين وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي يتم مواجه ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية له، أن الحكومة تقوم بدراسة هذة الزيادة وذلك لمواجهة غلاء التجار وارتفاع الأسعار، كما تقوم الحكومة أيضاً بدراسة زيادة صرف الأجور لموظفي الحكومة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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