إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية عن عقد مزاد للسيارات يوم الاثنين 3 أبريل 2017 يتضمن السيرات التى تحت حيازة جمارك مطار القاهرة من السيارات، ويبلغ عدد السيارات 120 سيارة ماركات مختلفة وسوف تعقد جلسة المزاد يوم 12 أبريل الجارى.

وأعلنت الهيئة بانه سيتم طرح كراسات الشروط والمواصفات وأماكن معاينة السيارات التى تدخل المزاد فى مزاد جارك القاهرة، وأن السيارات الموجودة فى المزاد تقدر بحوالى 120 سيارة ماركات هامر، وهيدونداى، وميتسوبيشى، وتويوتا، وشيفرولية، ودايو، ونيسان، وفولكس فاجن، وكيا، وجاجور، ومرسيدس.

وأكد مدير جمارك السيارات بالقاهرة بأن ظروف السيارات الموجودة بالمزاد تختلف من سيارة لأخرى فهناك سيارات متنازل عنها بنظام التريبتك، وسيارات متنازل عنها من الهيئات والسفارات وشركات البترول، وسيارات محل قضايا جمركية، وسيارات مهملة.

وأكد مدير جمارك سيارات القاهرة بأن كراسة الشروط لدخول المزاد تبلغ قيمتها 226 جنيه، ويتم السماح بالمعاينة فى نفس يوم شراء كراسة الشروط، ويتم سداد مبلغ تأمين دخول المزاد قدره 10 آلاف جنيه فى مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

المصدر:مصرفايف