بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول"

سمر العشري

ألقت قوات الشرطة القبض على سيدة تدعى “أسماء، 33 عام”، وذلك بعد اتهامها بالزنا والجمع بين زوجين في آن واحد، وخلال التحقيقات فجرت المتهمة عدة مفاجآت، حيث قالت أنها متزوجة من “لواء بحري متقاعد، 74 عام” وأنه على علم بعلاقتها بهذا الرائد منذ فترة.

وأضافت أنها قامت برفع دعوى خلع ضد زوجها الأول وسيتم الحكم فيها خلال أيام، وبعد الحكم بالخلع ستتزوج من الرائد، فيما أثبتت التحريات أن المتهمة متزوجة من لواء بحري بالمعاش، لكنها كانت على علاقة بضابط شرطة برتبة رائد طوال عامين، وأن زوجها كان على علم بتلك العلاقة وحذرها بعدما شاهد صور غير لائقة لها برفقة الضابط.

فيما صرح مصدر أمني أن الضابط حالته سيئة للغاية وذلك بعد أن القى نفسه من شرفة عشيقته بالطابق الثالث، مما أدى لإصابته بنزيف في المخ وكسر في عظمة الترقوة، وكسر بالجمجمة، كما تقرر حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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