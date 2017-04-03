بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى

أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وجود مخالفات فى المركز الطبى الشامل بالمحلة الكبرى، وإنه لا توجد أي خدمة طبية في المركز في المساء، وطالب بمحاسبة المسئولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة، بعد ما تم اكتشافه من مخالفات.

وأوضح خليفة أن معه ما يثبت كلامه من تقارير وصور تثبت عدد من الوقائع، من غياب الأطباء المناوبين والممرضين، وتوقيع أى شخص سواء مسئول فى المركز أو لا الكشف على المرضى كبديل لحين أن يحضر الطبيب المختص.

وأشار خليفة، إلي تقدمه بشكوى إلى الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أبلغه فيها أنه تلقي عدة شكاوي من المواطنين يستغيثون به لعدم عمل المركز الطبى بسوق الجملة بالمحلة الكبرى.

وأكد أن المركز الطبى لا يعمل نهائيًا ولا يوجد أى طبيب أو أحد من طاقم التمريض، ولا يوجد به سوى 2 غفير حراسة فى غرفة الاستقبال المغلقة، والأبواب مقفلة وحرم المستشفى يحتوى على زجاجات بيرة ونفايات طبية وبقايات حيوانات نافقة “ميتة”، مشيرا إلي إنه حرر بجميع المخالفات من خلال الاتصال بالدكتور مدير إدارة الصحة وتم اثبات ذلك في محضر رسمي بحضور اللواء حكمدار مدينة المحلة الكبرى ورئيس المباحث والعقيد مدير فرع البحث الجنائي.

وطالب بالتحقيق في جميع المخالفات مع الاستعانة بمدير جديد للمركز ومسئول أخر للتمريض ومدير إدارى جديد، وتشغيل المركز بكامل طاقته وعمل اللازم.