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نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ

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نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ

في ظل موجه الغلاء الكبيرة التي تشهدها جميع السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، يسجل السمك قفزات جنونية بشكل يومي، وفي هذا الإطار حذر أحمد عبده نصار نقيب الصيادين، من زيادة أسعار السمك خلال الفترة المقبلة ليسجل أرقام صادمة.

كما أضاف نقيب الصيادين، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها اليوم الأحد مع برنامج “صباحك مصري”، الذي يعرض عبر  القناة فضائية “أم بي سي 2″، أنه وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 40 جنية في السوق المصري، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الثروة السمكية لا يستطيع أن يأخذ قرارًا خاصًا بها لأن أمرها مختص بعدة وزارات مختلفة.

 

وأكد نقيب الصيادين، أن سعر كيلو السمك البلطي سوف يصل إلى 100 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، نظرا إلى أن نقص المعروض في الأسواق يهدد برفع أسعار الأسماك مرة أخرى، لافتا إلى أن  وزارتي الزراعة والري تتبادلان إطلاق المهام على بعضهما البعض، دون أي مبادرة من أي منهما لحل الأزمة.

وفيما يتعلق عن أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر السمك خلال الأيام المقبلة، أعلن نقيب الصيادين أنه يعود إلى تخلي وزارتي الزراعة والري عن القيام بمهامهما في تطهير البوغاز الذي يعانى الإهمال على مدار السنوات الماضية، مؤكدا نقص المعروض في الأسواق يهدد برفع أسعار الأسماك مرة أخرى.

 

المصدر:مصرفايف

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