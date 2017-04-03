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وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها

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وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها

قال صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، التابع لوزارة المالية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة نص على إعفاء الشاي والقهوة فقط، وبالتالي يخضع الشاي الأخضر والشاي المستخدم فى عمليات الرجيم والنسكافيه للضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح يوسف كإنه لم يصدر تعليمات من قطاع البحوث منذ 66 أشهر، وهو تاريخ تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وما صدر عن القطاع مجرد ردود على الحالات المعروضة فقط.
 ولفت يوسف إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة فسرت بعض النصوص فى القانون كالمدخلات المباشرة وغير المباشرة، علاوة على وضع تعريفات للتكاليف المباشرة وغير المباشرة ولكن لم تأت بضريبة جديدة.
 وأشار إلي أن معامل التحاليل والأشعة معفاة من قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها خدمات صحية، بينما المحال التجارية بها حالتان؛ الأولى إذا كانت المحال التجارية خالية تعد غير خاضعة، بينما إذا توافرت المقومات المادية والمعنوية وجاهزة لممارسة النشاط تخضع للضريبة.
 وأضاف أن الخدمات الإعلانية معفاة من الضريبة إلا من يؤدى الاعلان من فنان وعمال يخضعون للضريبة على القيمة المضافة.
 كانت قد فرصت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى سبتمبر الماضى، بدلاً من ضريبة المبيعات، وفرضت سعراً يعادل 13% على أن يترفع إلى 14% بدءاً من العام المالى المقبل.

 

 

المصدر:مصرفايف

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