أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

سمر العشري

قال رئيس الوزراء المهندس ” شريف إسماعيل” اليوم معلقاً على الحكم الصادر من محكمة المور المستعجلة، والذي اسقط حكم الإدارية العليا السابق الخاص بمصرية جزيرتي البحر الأحمر ” تيران وصنافير”.

تعليق رئيس مجلس الوزراء

وأضاف رئيس الوزراء المصري من خلال تصريحات صحفية اليوم في مؤتمر صحفي، مؤكداً أن حكم الأمور المستعجلة اليوم أسقط حكم الإدارية العليا الخاص بـ”تيران وصنافير”، مشيراً أنه قضى باستمرار سريانها وتبعية الجزيرتين ” تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع نظيراتها السعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتي البحر الحمر” تيران وصنافير” إلى السيادة السعودية، ولكن بعد حكم الإدارية العليا التي أكدت مصرية تيران وصنافير، ليأتي حكم اليوم بسريان الاتفاقية من جديد.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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