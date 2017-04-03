بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

سمر العشري

أدى بعد الكثير من المواطنين عن الدين الإسلامي أو الأديان السماوية إلى ارتكاب العديد من المخالفات الدينية والأخلاقية في المجتمع المصري، وخاصة حالات الاغتصاب و التحرش وبعض الحالات الشاذة التي ظهرت في المرحلة الخيرة بشكل كبير.

تفاصيل الواقعة

قال اليوم طفل يدعى ” إسلام السيد” راوياً تفاصيل اغتصابه على يد خاله، وكما يقول المثل الشعبي ” الخال والد”، حيث كشف الطفل قائلاً : ” خالي اغتصبني بالعافية لمدة 3 سنوات غصب عني” بحسب تعبيره.

واضاف ” السيد” من خلال تصريحاته من خلال تقرير تم عرضه على برنامج ” 90 دقيقة”، والمذاع على قناة ” المحور الفضائية المصرية، مؤكداً أن أخواله كانوا يغتصبونه دون رحمه له، رغم أنه كان يصرخ ولكن هذه الصرخات لم تثير مشاعر الأهل عندهم، قائلاً : ” كانوا بيغتصبوني غصب عني.. وكنت باصرخ بصوت عالي وما كنوش بيسيبوني” على حد قوله.

وبعدها قام الطفل الصغير بإخبار والده بتلك التفاصيل وهو خائف أن يقوم الوالد بضربه، وتم عمل محضر بالواقعة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads