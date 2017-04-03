فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش

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تحدث مجدي عبدالمجيد، والد «يوستينا»، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قاضي الحشيش»، عن علاقة ابنته بالمستشار طارق المتهم في القضية، بعد اتهام البعض ابنته بسوء السلوك.

وقال مجدي في مداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم» إنه يعرف المستشار طارق المتهم منذ 8 سنوات تقريبا، وكان يظن فيه خيرا، خاصة أنه حج واعتمر أكثر من مرة، وكان ملتزما أمام الجميع.

وعن يوم الواقعة، نفى مجدي ما ذكر في محضر القضية بأن ابنته خرجت مع القاضي بعد منتصف الليل، مؤكدًا أنه في يوم الواقعة اتصل القاضي بابنته يوستينا في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا، وطلب منها أن تسافر معه إلى بورسعيد لمعاينة أحد الشاليهات بحكم عملها في شركة العقارات المملوكة لأسرتها.

وأضاف والد يوستينا، أن القاضي المدان كان يريد أن يشتري هذا الشاليه الذي وصلت قيمته 500 ألف جنيه وسيمنحها في المقابل 10% من قيمته مقابل تسجيله باسمها هي، وبعد وصولهما إلى بورسعيد حوالي الساعة الخامسة عصرًا، ادعى أن السمسار غيّر الموعد، ولكن هناك شاليها آخر في رأس سدر سيأخذها معه وسيكتبه باسمها.

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وأشار مجدي إلى أن طارق أوهم ابنته، بأنه سيحرر عقدا من الباطن ينقل ملكية الشالية لنفسه بحجة أنه قاض، ولن يتمكن من شراء الشاليه بشكل قانوني، لأنه سيحاسب وسيُسأل عن مصادر أمواله.

وذكر مجدي أن ابنته كانت تتعامل معه على أنه صديق والدها الذي يعرفه منذ 8 سنوات، ولكنها فوجئت بدخول أحد الأكمنة وتفتيش السيارة واكتشاف وجود مخدرات في حقيبة السيارة.