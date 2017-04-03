حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة

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قال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، إن أي طالب في أولى كلية حقوق يعرف أن الحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة في قضية جزيرتي تيران وصنافير له أي قيمة من الناحية القانونية.

وأضاف عبد الراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أنه لأول مرة في حياته يرى محكمة جزئية تلغي حكم صادر من محكمة أعلى، لأن ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة نظر أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، لأنها من أعلى درجات المحاكم في مصر ولا يساويها إلا محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا.

وتابع: «كان يجب على محكمة الأمور المستعجلة أن تقول أنها غير مختصة في الفصل في قضية تيران وصنافير، لأن محكمة الأمور المستعجلة تفصل فقط في نزاعات تجارية ومدنية تتطلب الفصل السريع».

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وأكد أن حكم الإدارية العليا هو النافذ، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ليس له أي معنى أو قسمة من الناحية القانونية، مطالبا بالتدخل من التفتيش القضائي لوقف تكرار الأمر.