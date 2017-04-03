مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

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وقعت مشادة كلامية بين أشرف فرحات، محامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والإعلامي وائل الإبراشي، لحرص الأول على إثبات سعودية الجزيرتين، خاصة بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري العليا بمصريتهما.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم» إنه أراد تنفيذ القانون فرفع دعوة قضائية للدفاع عن السعودية في أحقيتها في الجزيرتين، وعلق الإبراشي: «هتبقى مبتهجًا لو مصر أعطت الجزيرتين للسعودية»، ليرد عليه الأول: «لو جبت مستندات القضية ولقيت مستند واحد يقر بمصرية الجزيرتين يبقى لك الحق».

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وهدد فرحات بالانسحاب من المداخلة، فعقب الإبراشي: « يا ريتك انسحبت من الدعوة قبل الانسحاب من الحوار، خلاص يا سيدي العاشرة مساءً ملكك أقم دعوة أخرى ضدها».

