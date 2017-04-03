أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

Google+ Print
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقعت مشادة كلامية بين أشرف فرحات، محامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والإعلامي وائل الإبراشي، لحرص الأول على إثبات سعودية الجزيرتين، خاصة بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري العليا بمصريتهما.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم» إنه أراد تنفيذ القانون فرفع دعوة قضائية للدفاع عن في أحقيتها في الجزيرتين، وعلق الإبراشي: «هتبقى مبتهجًا لو أعطت الجزيرتين للسعودية»، ليرد عليه الأول: «لو جبت مستندات القضية ولقيت مستند واحد يقر بمصرية الجزيرتين يبقى لك الحق».

شاهد أيضا

وهدد فرحات بالانسحاب من المداخلة، فعقب الإبراشي: « يا ريتك انسحبت من الدعوة قبل الانسحاب من الحوار، خلاص يا سيدي العاشرة مساءً ملكك أقم دعوة أخرى ضدها».
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص