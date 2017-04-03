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الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية

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الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية

التحرير

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أعلن المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية عن الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 73% للعام المالي 2016 -2017 باستثمارات 183 مليونا و251 ألف جنيه.

وقال عباس في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الأحد إن أهم قطاعات الخطة "الكهرباء ورصف وتطوير الطرق وتحسين البيئة والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتنفيذ نفق الإشارة ببنها".

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وأكد سكرتير عام القليوبية على وجود متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات للتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال للانتهاء منها فى موعدها المقرر.

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التحرير

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