بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

سمر العشري

تم تداول أنباء خلال الآونة الأخيرة عن انتشار عدة فيروسات في مصر، منها فيروس “الروتا، اللشمانيا” والفيروس الغامض والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في شبرا الخيمة، جميعهم من الأطفال وإصابة عدد آخر.

وحول هذا لأمر أكد رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لبني عسل ، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع علي قناة الحياه الفضائية، أنه لا يوجد بمصر أي فيروسات وهي خالية تمامًا من أي وبائيات أو فيروسات متفشية كما يشاع.

وأشار إلى حالات الوفاه في أسر شبرا محدودة، وبداخلها ولم تنتشر، مؤكداً أن ما قيل عن وفاة طفلة أخرى في مستشفى الدمرداش بسبب فيروسات غامضة هو من قبيل الشائعات، والتي لا أساس لها من الصحة، وأكد أن تقارير المستشفى الرسمي حول وفاة أطفال شبرا يشير إلى مرض مناعي لم يتم تشخيصه من الأساس.

مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى الفيروس الغامض أو ” الروتا ” أو “اللشمانيا” وذلك منذ عام 86.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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