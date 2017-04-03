بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة بالأسعار الجديدة للسلع التمونية بداية من شهر أبريل 2017 والمقرر صرفها للمواطنين، حيث أصدرت الوزارة بيان مفصل بجميع الأسعار ووزعته من خلال منشور تابع لها على جميع المنافذ التابعة لها، وهذا السعر سيتم البيع من خلاله للمواطن المصري.

واكد وزارة التموين على جميع بقالي التموين بضرورة توزيع كيلو من السكر وعبوة زيت كهر مانة بشكل أساسي للمواطنين ضمن العشرين سلعة، وذلك بداية من شهر أبريل.

ومن جانبهم قامت جميع الجهزة الرقابية بالتعاون مع مفتشي التموين من التأكد من صلاحية المنتجات عند البقالين، وشنت حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من السعار التي يبيع بها البقالين تلك السلع، وإلتزامهم بالأسعار المقدمة من الوزارة.