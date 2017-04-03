خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات

في بيان رسمي، ومن خلال مستند من وزارة الصحة، تم ارساله لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وجميع الصيدليات، مطلقة فيه تحذير، بسرعة تحريز، الكميات المتوفرة من عقار «أوميباك 20»، والذي يستخدم في علاج الحموضة، وذلك بعد ساعات من تحذيرها من عقار “الكونجستال”.

تفاصيل القرار

وحذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة في منشورها رقم (16) لعام 2017 من تداول تشغيلة رقم «0116242» من عقار «أوميباك 20» مغشوشة وغير تابعة للشركة الوحيدة التي تنتج هذا العقار، لافتة إلى أنه تلاحظ وجود تلك التشغيلة في السوق بما يعني حالة من الغش التجاري.

وبناءاً عليه علي الإدارة المختلفة بالمحافظات ضبط وتحريز تلك التشغيلة من الصيدليات والمستشفيات الحكومية والخاصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصيدليات التي بها هذا المستحضر دون وجود فاتورة.

كانت الصحة، قد حذرت منتناول الكونجستال المقلد والمصنوع من مواد غير مطابقة للمواصفات، يصاب بالقيء والإسهال الشديد، والمغص، والآلام الشديدة في المعدة.

المصدر:مصرفايف