أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة

سمر العشري

بعد أن وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة ، عن طريق تركيب عدادات كودية لتلك العقارات المخالفة ، حفاظاً على حق الدولة من سرقة التيار الكهربائي بالاضافة إلى أن تلك العدادات الكودية لا تعني موافقة قانونية على تلك العقارات المخالفة ، حيث يقوم مجلس النواب حالياً بمناقشة مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء ومن المتوقع أن يتم إصداره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، حيث سيتضمن قيام المواطن بدفع مبالغ طائلة تدر على الدولة المليارات من الجنيهات في مقابل حصول المواطن على موافقة الدولة لإنشاء تلك العقارات المخالفة وعدم إزالتها.

وتختلف تكلفة تركيب العداد الكودي على حسب سعره والمكان سواء كان في قرية أو في مدينة كالتالي :-

أولاً :- يبلغ سعر العداد الكودي في المنازل نحو 700 جنيه للعداد “فازة واحدة” و 1000 جنيه للعداد “3 فازة”، أما بالنسبة للمحال التجارية يصل سعر العداد “فازة واحدة” نحو 1200 جنيه ، و” 3 فازة” نحو 1700 جنيه.

تكلفة المقايسات الخاصة بتركيب العداد تختلف وفقاً لمساحة المكان وحسب ما إذا كان المكان في مدينة أو قرية حيث تصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر بالقري و 1800 جنيه لكل 100 متر في المدن.

أما بالنسبة للقطاع التجاري فتبلغ نحو 1100 جنيه لمساحة 100 في القري، 2200 جنيه لكل 100 متر في المدن.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads