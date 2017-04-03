قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

سمر العشري

أصدر الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رسمياً، قراراً جمهورياً، رقم 151 لسنة 2017، والذي يقضي بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

وجاءت المادة الأولي، المنشورة في الجريدة الرسمية، الصادر بعددها اليوم الأحد، من قرار الرئيس، يمنح معاش استثنائي مقداره خمسمائة جنيه لكل من ضباط الصف المتطوعين والجنود المجندين السابقين المذكورين بعد والمنتهية خدمهتم، وهم:

ومن ناحية أخرى، واصل رئيس الجمهورية، برنامجه خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى منذ قليل، بأفراد الجالية المصرية المتواجدة بنيويورك، على هامش الزيارة، فضلاً عن مقابلته عدد من رجال الأعمال المصريين والامريكان، لبحث تحقيق فرص استثمار بمصر، خلال الفترة المقبلة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads