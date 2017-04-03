بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

سمر العشري

قال مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية المصرية اللواء “مجدي السمري” أن مصر والحمد ليست من الدول النتجة لأي نوع من أنواع المخدرات، مثل الدول الأخرى التي يوجد بها مصانع للمخدرات مثل إيران وباكستان وأفغانستان.

وأضاف السمري خلال حوار له ببرنامج “رأي عام”، على قناة «ten» الفضائية، قائلاً أحب أن أطمئن المصريين وأقول لهم أن مصر من الدول المستهلكة للمحدرات وتعتبر في بعض الأحيان من الدول “الترتنزيت” أي التي تمر المخدرات من خلالها إلى الدول الأخرى، ولسنا منتجين.

وأشار السمر إلى أن الدول المجاورة وخاصة التي حدث فيه انفلات أمني، شكلت ضغطاً كبيراً على مصر، مشير إلى أن جميع خطوط تهريب المخدرات معروفة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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