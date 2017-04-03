والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه

سمر العشري

مازالت تداعيات القضية الشهيرة، والمتهم فيه احدى القضاة، والمعروفة اعلامياً، بـ”قاضي الحشيش”، مستمرة، وبعد يوم واحد من الحكم عليه بالمؤبد، تحدث “مجدي عبد المجيد”، والد “يوستينا”، المتهمة في القضية، عن علاقة ابنته بالمستشار طارق المتهم في القضية، بعد اتهام البعض ابنته بسوء السلوك.

والد يوستينا يخرج عن صمته

وقال “مجدي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم»”، إنه يعرف المستشار طارق المتهم منذ 8 سنوات تقريباً، وكان يظن فيه خيراً، خاصة أنه حج واعتمر أكثر من مرة، وكان ملتزما أمام الجميع، لافتاً إلى أنه يوم الواقعة اتصل بابنته يوستينا، وطلب منها أن تسافر معه إلى بورسعيد لمعاينة أحد الشاليهات بحكم عملها في شركة العقارات المملوكة لأسرتها.

وأضاف والد يوستينا، بأنه يريد أن يشتري هذا الشاليه الذي وصلت قيمته 500 ألف جنيه وسيمنحها في المقابل 10% من قيمته، وخرجت معه بالفعل، في الساعة الواحدة ظهرا، وبعد وصولهما إلى بورسعيد حوالي الساعة الخامسة عصرًا، ادعى أن السمسار غير الموعد، ولكن هناك شاليها آخر في رأس سدر سيأخذها معه وسيكتبه باسمها.

وأشار مجدي”، إلى أن طارق أوهم ابنته، بأنه سيحرر عقداً من الباطن ينقل ملكية الشاليه لنفسه بحجة أنه قاض، ولن يتمكن من شراء الشاليه بشكل قانوني، لأنه سيحاسب وسيُسأل عن مصادر أمواله، مؤكداً بأن ابنته لم تكن على أي علم بما يخطط له المستشار وكانت تتعامل معه على أنه صديق والدها الذي يعرفه منذ 8 سنوات، ولكنها فوجئت بدخول أحد الأكمنة وتفتيش السيارة واكتشاف وجود مخدرات في حقيبة السيارة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads