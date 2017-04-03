فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، ترى مصر زعيمة العالم العربي، وترى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعيم رؤساء العالم العربي، حيث أن مصر كانت سابقة لكل الدول العربية منذ ثورة 52 ، مضيفًا: «لو مصر دخلت يمين تلاقي الدول العربية حدفت يمين، ولو مصر دخلت شمال تلاقي الدول العربية حدفت شمال».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أن أمريكا ترى أن دولة مصر لها ثقل في المنطقة العربية حتى لو كانت فقيرة أو ذات زعامة ضعيفة، موضحًا أن أمريكا تسعى أن يكون لها أنياب في كل منطقة، وتكون إسرائيل متفوقه على كل الدول العربية وكذلك إيران، لأن أمريكا تسعى لإخراج إيران من المنطقة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه حدث تغول إيراني في المنطقة العربية في ظل إدارة الرئيس السابق الأمريكي باراك أوباما مما جعل ترامب يرى أن إيران خطر على مصالحة وعلى المنطقة بالكامل ، كما أن أمريكا تسعى لإبعاد الإسلاميين عن السلطة.

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وتابع : «أمريكا ترى أن السيسي رجل رائع وتعهد ترامب بدعوة السيسي لزيارة البيت الأبيض وهي الزيارة التي تجرى في الوقت الحالي ، كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر، ويرى أن السيسي رئيس وقائد أنقذ بلده من المخاطر ومن مصير مجهول مثل بعض الدول العربية في الوقت الحالي».

توقع أستاذ العلوم السياسية أن تقوم الإدارة الأمريكية بتمويل مصر في حربها على الإرهاب، حيث أن مصر لا تريد من أمريكا جنود لمحاربة التنظيمات المتطرفة ولكنها تريد أن يكون هناك فهم دبلوماسي بأن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، كما تريد مصر بعض الأسلحة الحديثة للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية؛ لأنها تخوض حروب عصابات.