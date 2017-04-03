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أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له

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أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له

التحرير

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قال محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق سموحة، إنه يتمنى العودة لنادي الزمالك مرة أخرى، بعد رحيله عنه في بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يحصل في القلعة البيضاء على فرصة للمشاركة.

وأضاف «أبو جبل»، خلال تصريحاته لقناة sports، أن الزمالك بيته الذي حصل معه على بطولتي الدوري وكأس ، في 3 سنوات، وبتأكيد يأمل في العودة له مجددًا.

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وأبدى حارس الفريق السكندري، تعجبه من عدم ضمه للمنتخب الوطني، خاصة أنه كان ضمن حراس القائمة المبدئية قبل اللسفر لبطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بالجابون، متمنيًا الانضمام لصفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.

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التحرير

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