فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ»

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قال محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إنه لم يفتح ملف التفاوض مع النادي الأهلي لاستمرار أحمد الشيخ حتى الآن، مشيرًا إلى أن موافقة النادي الأحمر ستكون صعبة.

وأضاف «عبد السلام»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» على قناة on sport، أنه أغلق الباب في وجه الأندية التي ترغب في التعاقد نع لاعبين بالفريق الفيومي حاليًا، للتركيز في مسابقة الدوري الممتاز.

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وتابع، أنه لا يريد أن يتفاوض على ضم لاعب قبل نهاية الموسم، فهو نفس الأمر الذي لم يقبله على ناديه، لذلك سينتظر حتى نهاية الموسم الحالي.