أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ»

Google+ Print
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد عبد السلام، رئيس نادي المقاصة، إنه لم يفتح ملف التفاوض مع النادي الأهلي لاستمرار أحمد الشيخ حتى الآن، مشيرًا إلى أن موافقة النادي الأحمر ستكون صعبة.

وأضاف «عبد السلام»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» على قناة on sport، أنه أغلق الباب في وجه الأندية التي ترغب في التعاقد نع لاعبين بالفريق الفيومي حاليًا، للتركيز في مسابقة الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

وتابع، أنه لا يريد أن يتفاوض على ضم لاعب قبل نهاية الموسم، فهو نفس الأمر الذي لم يقبله على ناديه، لذلك سينتظر حتى نهاية الموسم الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر