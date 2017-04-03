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فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك»

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فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك»

التحرير

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هاجم الإعلامي مدحت شلبي، أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، بسبب تصريحات الأخير أن هناك إعلاميين لديهم أجندات خاصة ويهاجمون بعض اللاعبين لتحقيقها.

وأضاف «شلبي» خلال حلقة الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة on sport، موجهًا حديثه لميدو، «إنت ورطت الزمالك في مايوكا اللي بـ 600 ألف دولار في لاعب مالعبش ساعتين، يهاجم إيه يا أبو أجندة».

وتابع، «هو لاعب الكرة الإفريقي اللي جاى مستني إعلامي يتكلم عليه بالإيجاب أو بالسلب، كوليبالي ده إعلاميين كلهم قطعوه، بس لما نزل قطعهم كلهم، إنت ورطت الزمالك في مبلغ وعايز تبرر اللي عملته».

 

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التحرير

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