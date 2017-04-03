فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش

كتبت – سحر عزام :

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو جديد يظهر الفتاة التي تم التحرش بها في مدينة الزقازيق مساء الخميس الماضي وقامت قوات الأمن بالتدخل وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتحرشين والمواطنين الذين تجمعوا لرؤية الفتاة.

ويظهر الفيديو الذي عرضه برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الأحد وفقا لكاميرات المقهى الفتاة داخل المقهى حيث دخلت هربا من المتحرشين بها، حيث ظهرت الفتاة في حالة إعياء وذعر شديد.

وتعرضت فتاة لمحاولة تحرش من قبل تجمع شبابي في الشرقية، أثناء سيرها في أحد شوارع القومية بعد حضور حفل عرس لشقيق صديق لها، بنادي الشرقية.

وقال بيان لمديرية أمن الشرقية، إن "الفتاة كانت ترتدي ملابسًا قصيرة جدًا أمام أحد الكافيهات، فتجمع عليها الشباب محاولين التحرش"، مضيفًا أن "قوة من مباحث قسم ثاني الزقازيق انتقلت لموقع الحادث، وأطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء حتى تمت السيطرة على الموقف وتفريق الشباب وإخراج الفتاة من الكافيه بعدما استطاع أحد الشباب إدخالها به حتي لا تتعرض لأذى وخاصة أن التجمعات ظلت كما هي لحين وصول الشرطة".

وأوضح البيان أن "الفتاة تدعى (س.ن) 19 عامًا، طالبة ومقيمة بمدينة أبوكبير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2017، وجار العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات، بإشراف المستشار ياسر هندي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية".