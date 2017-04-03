رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية

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قال حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التعيينات في القضاة تتم بالكفاءة والجدارة المطلقة، وليست بالمحسوبية والواسطة.

أضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية برنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «تخفيض سن التقاعد في القضاة يعني نقص الخبرة، وغير مقبول مناقشة أي مشروعات تتناول خفض السن، لأن التعيينات تتم بالأقدمية والكفاءة والخبرة».

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تابع أن «التعيين في الوظائف القضائية والترقية يتم بالكفاء وليس بالمحسوبية، وغير مقبول قول ذلك على السلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن «خفض سن التقاعد سيؤدي إلى تقليل الخبرات في السلك القضائي».

أشار إلى أن «مناقشة قانون لتعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق رئيس الجمهورية، مخالف للدستور، لأن السلطة القضائية أكدت تعيين الرؤساء بالأقدمية، وجعل البرلمان التعيينات بيد الرئيس تدخل للسلطة التنفيذية على القضاء، وعدم احترام استقلاله».