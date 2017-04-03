أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية

Google+ Print
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التعيينات في القضاة تتم بالكفاءة والجدارة المطلقة، وليست بالمحسوبية والواسطة.

أضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية برنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «تخفيض سن التقاعد في القضاة يعني نقص الخبرة، وغير مقبول مناقشة أي مشروعات تتناول خفض السن، لأن التعيينات تتم بالأقدمية والكفاءة والخبرة».

شاهد أيضا

تابع أن «التعيين في الوظائف القضائية والترقية يتم بالكفاء وليس بالمحسوبية، وغير مقبول قول ذلك على السلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن «خفض سن التقاعد سيؤدي إلى تقليل الخبرات في السلك القضائي».

أشار إلى أن «مناقشة قانون لتعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق رئيس الجمهورية، مخالف للدستور، لأن السلطة القضائية أكدت تعيين الرؤساء بالأقدمية، وجعل البرلمان التعيينات بيد الرئيس تدخل للسلطة التنفيذية على القضاء، وعدم احترام استقلاله».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص