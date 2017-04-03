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عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة

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عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة

التحرير

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يدرس عبد الحليم علي، نجم نادي الزمالك السابق، تقديم اعتذار لمجلس إدارة القلعة البيضاء، على تولي منصب مدير الكرة بالجهاز الأجنبي الجديد والذي يقوده البرتغالي أوجاستو إيناسيو.

وكان عبد الحليم علي، عقد جلسة مع مرتضى منصور، اليوم، بمقر القلعة البيضاء، ومع باقي المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني.

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ويأتي تردد عبدالحليم علي في قبول المنصب بسبب الاختلاف في بعض الأمور الفنية.

ومن المقرر أن يحسم العندليب قراره الرسمي خلال الساعات المقبلة، وقبل اجتماع مجلس الإدارة الذي سينعقد ظهر غد الإثنين.

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