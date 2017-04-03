«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟

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مع كل مباراة يخوضها نادي مصر المقاصة هذا الموسم، يزداد توهج أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، بعد انضمامه لصفوف الفريق الفيومي لمدة عام، على سبيل الإعارة.

الأهلي كان قد أعطى الضوء الأخضر للاعب للعودة لنادية القديم، على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركته أساسيا في معظم المبارايات مع المدير الفني السابق، الهولندي مارتن يول، ليتألق بشكل كبير مع نادي مصر للمقاصة، بقيادة إيهاب جلال.

وتستعرض «التحرير» ما قدمه "الشيخ" منذ بداية الموسم حتى الآن..

هداف الدوري

تصدر أحمد الشيخ، لاعب الفريق الفيومي، صدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز، برصيد 13 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن الثنائي أحمد جمعة، لاعب المصري، وكابونجو كاسونجو، مهاجم الاتحاد، والذين يمتلكان 9 أهداف.

الثنائية الرابعة

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واصل أحمد الشيخ، تألقه هذا الموسم مع الفريق الفيومي، وسجل هدفين في انتصار المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة 2-3 في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز، وهي الثنائية الرابعة له هذا الموسم، بعد أن سجل في مرمى إنبي، قبل أن يسجل الثنائية الثانية في مرمى المقاولون العرب، وعاد ليسجل الثنائية الثالثة له مع الفريق الفيومي في مرمى سموحة.

الانضمام للمنتخب

أجبر أحمد الشيخ، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على ضمه لصفوف الفراعنة، في المعسكر الأخير.

ولم يكن حضور الشيخ شرفيا فقط، بل شارك في مباراة توجو الودية، وأحرز هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة.

البديل الأمثل

في ظل بحث إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن لاعب أجنبي في مركز الجناح في ظل هبوط مستوى الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان، من الممكن أن يكون "الشيخ" هو البديل الأمثل، خاصة وأن اللاعب على ذمة الأهلي حتى 2020.