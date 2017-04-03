رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

بلجراد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش، مساء اليوم الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بالاستمرار في طريق انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وفي طريق العلاقات الودية مع روسيا والصين. وقال فوسيتش في مقر الحزب التقدمي "لقد أظهر الناخبون الطريق الذين يريدون أن تسلكه صربيا ".

وأضاف "إن صربيا ستبقى على المسار الأوروبي والإصلاحي، ولكنها ستبقى أيضا صديقة لروسيا والصين". وقال إنه سيبقى رئيسا للوزراء شهرين آخرين حتى يتولى منصب رئيس الدولة. وأعرب فوسيتش عن "امتنانه الخاص" للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذى التقى به خلال الشهر الماضي.