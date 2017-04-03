7 تصريحات X 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بالتحالف الصليبي، كما أعرب جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي عن ثقته بأن الحكومة المصرية ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصرح سفير اليمن بواشطن، أحمد عوض بن مبارك، أن أوهام السلطة التي يتشبث بها الحوثيون هي سبب استمرار الحرب في اليمن، ونستعرض بعض من أبرز التصريحات العالمية..

1 – أردوغان: الاتحاد الأوروبي تحالف صليبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أنصاره اليوم في أنقرة (أ ف ب)

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "تحالف صليبي"، وجاءت تصريحات أردوغان هذه في خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بالعاصمة أنقرة. وأضاف "ذهب جميع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الفاتيكان للاستماع إلى البابا، هل أدركتم لماذا يرفضون عضوية تركيا منذ 54 عامًا؟ أقولها بكل وضوح وصراحة، إنه التحالف الصليبي، والسادس عشر من أبريل سيكون موعدًا للرد".

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2- رئيس البنك الدولي: واثق في الحكومة المصرية

جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي (أرشيفية)

قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، إنه واثق بأن الحكومة المصرية ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن مجموعة البنك الدولي بمختلف مؤسساتها تتطلع إلى أن تحقق مصر الانطلاقة الاقتصادية التي تطمح إليها.

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3- سفير اليمن بواشنطن: أوهام الحوثيين سبب استمرار الحرب

مجموعة من المقاتلين الحوثيين (أرشيفية)

قال أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن في واشنطن إن "أوهام السلطة التي يتشبث بها تحالف الحوثي وصالح الانقلابي هو السبب الرئيس في استمرار الحرب في اليمن"، وأضاف: "إزالة تلك الأوهام ستسهم بشكل كبير في التوصل إلى حل شامل ودائم".

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4- ليبرمان: إسرائيل لا تبحث عن ''مغامرات'' مع حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل "لا تبحث عن مغامرات" مع حركة حماس، وذلك في ظل تزايد التوترات بين إسرائيل وحماس. وأضاف ليبرمان خلال تدشين مصنع في جنوب إسرائيل "نحن مسؤولون عن الحفاظ على الأمن، ونحن نقوم بما يتوجب علينا" موضحا "لا يوجد سبب لتغيير الوضع ".

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5- رئيس باراجواي: سأعاقب كل من تسبب في الفوضى

رئيس باراجواي هوراسيو كارتيس ( أ ف ب)

دعا رئيس باراجواي هوراسيو كارتيس، إلى التهدئة بعد مقتل شاب خلال تظاهرات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. ونقلت قناة (يورونيوزعن الرئيس قوله "لا يمكن تبرير أي عمل يؤدي إلى مقتل شاب ويتسبب في كارثة كبيرة، أقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد رودريجو كوينتانا"، مضيفًا :"كل شخص مسؤول عن هذه الأعمال المروعة سوف يواجه العدالة وسوف يدفع ثمن ما قام به"، متوعدًا بمعاقبة كل من تسببوا في الفوضى.

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6- العبادي: الفساد لا يقل ضررا عن الإرهاب

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أرشيفية)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن "العراق يتجه نحو البناء والإعمار والمصالحة الوطنية". وشدد خلال مشاركته في منتدى العراق للطاقة على أن "المواجهة مع الإرهاب وتحرير الإنسان لن تمنعنا من الاتجاه نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومحاربة الفساد الذي لا يقل ضررا عن الإرهاب".

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7- متحدث الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن "افتراء"

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (أرشيفية)

أكد المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن كل التصريحات والأقاويل حول قيام روسيا بالتدخل في شؤون السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية هو محض افتراء. وقال بيسكوف إن موسكو تصر على أن كل الاتهامات التي تشير إلى احتمالية تدخلها في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مجرد افتراء ولا وجود لأية أدلة على الإطلاق تثبت ذلك.

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