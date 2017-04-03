حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

شهد العالم اليوم الأحد عديد من الأحداث، كان أبرزها حملة اعتقالات لمناهضي الحكومة في موسكو، وإقالة وزير داخلية باراجواي في أعقاب أعمال احتجاجية، وحداد في كولومبيا على ضحايا السيول الوحلية والانهيارات الأرضية في مدينة موكوا.

1- اعتقال عشرات المتظاهرين في موسكو

عناصر من الشرطة الروسية في الساحة الحمراء بموسكو اليوم الأحد (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الروسية نحو 40 متظاهرًا في موسكو، وذلك خلال مسيرة احتجاجية جديدة ضد الحكومة.

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2- رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية

أعمال عنف واحتجاجات في أسونسيون يوم 1 أبريل 2017 (أ ف ب)

قرر رئيس باراغواي هوراسيو كارتس إقالة وزير الداخلية ورئيس الشرطة في البلاد عقب اندلاع احتجاجات عنيفة ضد تعديل دستوري يسمح لرئيس البلاد بإعادة الترشح لمقعد الرئاسة لفترة ثانية.

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3- مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان

جنود من الجيش الأفغاني في تدريبات بكابول يوم 9 فبراير 2017 (أ ف ب)

ذكر مسؤولون محليون أن عشرة على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في هجوم على منطقة دركاد، بإقليم تخار شمال أفغانستان، طبقًا لما ذكرته قناة "تولو نيوز" التلفزيونية اليوم.

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4- قتلى في انفجار في منزل بشمال الصين

صورة للمنزل الذي تعرض لانفجار في شانسى اليوم الأحد (أ ف ب)

قالت السلطات الصينية المحلية في إقليم شانسي إنه تم العثور على تسع جثث عقب وقوع انفجار في منزل بالإقليم الواقع بشمال البلاد.

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5- كولومبيا في حداد بعد سقوط أكثر من مئتي قتيل

سيدة تبكي بعد أن فقدت عائلتها في موكوا يوم 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

ذكر مسؤولون كولومبيون أن حصيلة السيول الوحلية والانهيارات الأرضية في مدينة موكوا، بلغت أكثر من مئتي قتيل إضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين، والرئيس سانتوس يعلن حالة "الكارثة الرسمية" تسريعًا لعمليات الإنقاذ.

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