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أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور)

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مصراوي Masrawy

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (1)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (1)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (2)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (2)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (3)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (3)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (4)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (4)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (6)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (6)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (5)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (5)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (7)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (7)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (8)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (8)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (10)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (10)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (9)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (9)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (11)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (11)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (12)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (12)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (13)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (13)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (14)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (14)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (15)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (15)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (17)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (17)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (16)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (16)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (18)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (18)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (19)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (19)

أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (20)أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام (20)

الأقصر - محمد محروس:

أعلن أهالي مدينة القرنة غرب الأقصر عن نجاح أول حملة تبرعات بين أبناء المدينة لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، إذ تمكنت الحملة من جمع مبلغ 200 ألف جنيه خلال 20 يومًا فقط.

وعقد أهالي المدينة، مساء اليوم الأحد، مؤتمر توعية للأهالي بأمراض السرطان، بمقر قصر ثقافة الطارف، وذلك وسط حضور العشرات من أبناء وسيدات المحافظة.

حضر فعاليات المؤتمر محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء سعد محمد البدري رئيس مدينة القرنة، ومحمد محمود ياسين نائب القرنة، وعدد من قيادات المستشفى بينهم الدكتور فايق غالب استشاري التحاليل، والدكتور أحمد أمين استشاري الأشعة، إلى جانب الدكتور أحمد ضيفي مدير مستشفى القرنة، وحسان سعيد مدير قصر ثقافة الطارف.​

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