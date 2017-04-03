نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة

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أحرز البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الإسباني رقما قياسيا جديدا، بإحرازه 100 هدف مع برشلونة في جميع المسابقات خلال مسيرته، عندما سجل هدفا أمام غرناطة، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني.

وسجل نيمار هدف برشلونة الرابع في مرمى غرناطة، ليختتم رباعية الفريق، والتي ساهمت في انفراد الفريق الكتالوني بوصافة الليجا برصيد 66 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 68 نقطة.

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نيمار أصبح ثالث لاعب برازيلي في تاريخ النادي الكتالوني يسجل 100 هدف، ليحل في المركز الثالث خلف كل من ريفالدو 130 هدفًا، وإيفاريستو 105 هدفًا.

جدير بالذكر، أن خليفة ميسي سجل 8 أهداف مع البلوجرانا هذا الموسم في الدوري وصنع 9 أهداف أخرى.