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برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير»

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برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير»

التحرير

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قال إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القضاء يجب أن يبتعد عن  السياسة؛ لأنه أكبر من التحدث في أمورها، مشيرًا إلى أن «تعديل قانون السلطة القضائية لا علاقة له بتولي المستشار يحيى الدكروري، الذي حكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، رئاسة مجلس الدولة في الفترة المقبلة».

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أضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «المستشار الدكروري له باع وله أحكام تدرس وستدرس، وستظل محفورة في أنفسنا نتعلم منها كرجال قضاء أو محامين»، موضحًا أن «تعديلات قانون السلطة القضائية لن تدخل حيز التنفيذ في دور الانعقاد الحالي، وهناك أكثر من 12 مادة طالب رجال القضاة بتعديلها»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أمام مجلس الدولة لضبط صياغته ومراجعته.

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التحرير

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