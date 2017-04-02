في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية

التحرير

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، عن تطعيم نحو 550 ألف طفل في اليوم الأول للحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة 50% من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة.

قال الطباخ، لـ"التحرير"، إنه توجد 2240 فرقة للتطعيم يشارك فيها 200 طبيب و800 مشرف ونحو 90 سيارة، مشيرًا إلى أن التطعيم ضروري ومجاني وآمن ولا يوجد أي موانع أو آثار جانبية.

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وأضاف أن الحملة مستمرة على مدار 4 أيام بجميع مراكز ومدن المحافظة من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات.