فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري»

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شنَّ الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الصحف الأمريكية التي انتقدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، قائلًا: "هنطلع مذكرات هيلاري كلينتون (التي كانت تشغل منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما)".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "نجيب المذكرات ونشوف كلمتوا مين وكنتوا قاعدين مع مين، فكروني كده بالمبادئ الأمريكية اللي بتتكلموا عنها".

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وتابع: "كنت مراهن بـ100 دولار إن الصحف الأمريكية هتهاجم السيسي وزيارته"، متسائلا: "اشمعنى مصر الصحف الأمريكية مركزة معانا إحنا بس؟".



