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عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري»

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عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري»

التحرير

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وجهت القوات المسلحة، قبل نحو أسبوعين، ضربة قوية للجماعات الإرهابية في سيناء، أسفرت عن مقتل سالم سلمي الحمادين، الشهير بـ"أبو أنس الأنصاري"، أحد أبرز عناصر "داعش".

وتقدم «التحرير» لقرائها، 10 معلومات عن الأنصاري:

1- سالم سلمي الحمادين الملقب بـ"أبو أنس الأنصاري" من قبيلة السوراكة بسيناء

2- انضم لتنظيم التوحيد والجهاد ونفذ عمليات في 2004 و2006 ضد السياح في سيناء

3- جرى توقيفه قبل أن يهرب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 2011

4- أوقف مجددا لدى محاولته الهروب خارج وخرج بقرار عفو من الرئيس السابق محمد مرسي

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5- اتصل بعناصر من حماس وأدخل بعضهم عبر الأنفاق وفرض إتاوات على الشركات لتوفير التمويل للتنظيم

6- كان المسئول عن تدريب وتسليح العناصر التكفيرية في تنظيم داعش

7- أقام محاكم شرعية في الشيخ زويد لتطليق النساء وتزويجهن من أتباعه

8- أعلن في 2014 مبايعة داعش وحول تنظيم بيت المقدس إلى ولاية سيناء

9- قاد عملية كمين كرم القواديس ونفذ 16 هجوما على كمائن بالشيخ زويد

10- قتل في هجوم جوي للجيش المصري فى سيناء يوم 18 مارس الماضي

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التحرير

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