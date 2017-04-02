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فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون

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فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون

التحرير

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قال شوقي السيد، أستاذ القانون، والخبير الدستوري، إنه لا يجوز لمحكمة جزئية أن تسلط قضاءها على المحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال تعليقه على حكم محكمة الأمور المستعجلة، ببطلان حكم "الإدارية العليا" التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TEN"، "الحكم الصادر من الأمور المستعجلة الجزئية معدوم، وقابل للطعن عليه بالاستئناف والنقض، حتى يصل إلى مرتبة المحكمة الإدارية العليا".

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وتابع: "لا يصح في دولة سيادة القانون أن نصل إلى هذه الدرجة من تصادم الأحكام القضائية".

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التحرير

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