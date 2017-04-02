بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية

التحرير

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بعد حالة الجدل التي شهدها قطاع التعليم بمحافظة الشرقية، نتيجة أنباء متداولة حول عدم رضاء اللواء خالد سعيد، محافظ الإقليم، عن قرار وزير التربية والتعليم بنقل فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لقطاع الخدمات والأنشطة بديوان عام الوزارة، ونقل هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة للعمل وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالشرقية، وتأكيدًا لما نشرته «التحرير»، تسلم السنجرى مهام عمله اليوم الأحد فى الشرقية، وعقد اجتماعًا بعدد من العاملين بالإدارات المختلفة فى المديرية .

وكانت مصادر ذكرت أن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية غير راض عن قرار وزير التربية والتعليم بندب مجاهد إلى قطاع الخدمات والأنشطة، ونقل هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة للعمل وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وهو ما قام على إثره المحافظ بإرسال خطابات إلى الوزير لمطالبته بالإبقاء على "مجاهد" فى منصبها وكيلا للوزارة بالشرقية، لاسيما بعد مطالبات عدد من العاملين بالمديرية للوزير بالعدول عن قراره والتمسك ببقائها على رأس المنظومة التعليمية بالمحافظة، بينما ظل وزير التربية والتعليم متمسكًا بقراره .

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ونشرت «التحرير» أيضًا ما ورد على لسان مصدرأن منصب وكيل الوزارة مسئول مباشرة من وزارة التربية والتعليم وليس من المحافظ، ما يعنى أن المحافظ لا يملك إلغاء قرار الوزير، وبالتالى فمن المقرر أن يتم تنفيذ القرار على أن يتولى هشام السنجرى مهام منصبه وكيلا للوزارة بالمحافظة مرة أخرى، بعدما تم ندبه إلى قطاع الخدمات والأنشطة .

وعقد السنجرى، اليوم الأحد، اجتماعًا بموجهى العموم بالمديرية بحضور طارق ضوة مدير إدارة التوجيه الفنى بالمديرية، وسعيد الصباغ مدير التعليم العام، ودعاء زكريا مدير عام الأنشطة والخدمات، ورضا الهادى مدير عام التعليم الفنى، حيث طالب السنجرى العاملين بالمديرية بالعمل على تطوير العملية التعليمية، ولفت إلى أن الامتحان التجريبى الخاص بطلبة الثانوية العامة يتم طباعته ويتسلم الموجه العام لكل مادة نسخة إلكترونية لمتابعة الامتحانات.