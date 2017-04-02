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نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير"

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نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير"

مصراوي Masrawy

إسلام عامر نقيب المأذونين

كتبت – سحر عزام :

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين عن أغرب حالة طلاق شاهدها حيث أصرت الزوجة على الانفصال لعدم قول زوجها له "صباح الخير" بحسب قوله.

وقال عامر في حوار ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن سوء الاختيار في مقدمة أسباب انتشار الطلاق في فضلا عن عدم التكافؤ الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، لافتًا إلى أن نسبة الطلاق 40% وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن ارتفاع نسب الطلاق بسبب الخلع ومكاتب التسوية حيث تتجه الزوجة للمكتب لتسويه النزاع الأسري حيث يغضب الزوج للجوئها للمحكمة لحل خلافاتهما الزوجية.

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