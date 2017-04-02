فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة»

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أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن فريقه نجح في تعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في المباراة السابق، بالفوزعلى إنبي، مشيرًا إلى أن لاعبوه بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباراتين وكان لديهم إصرار كبير على الفوز، لكن التوفيق كان غائبًا أمام الفريق الفيومي.

وأضاف «حسن»، خلال تصريحاته لقناة «on sport»، مستوى الفريق البورسعيدي يتحسن شكل تدريجي، وأن حسام حسن المدير الفني، يركز في كل مباراة على حدة ويسعى دائمًا لتحقيق الفوز.

أن الفريق سيبدًا استعداده من غدًا الاثنين، لمواجهة فريق كمبالا سيتي، في بطولة الكونفدرالية ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب التي تقام بأوغندا.

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وتغلب المصري، على إنبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.