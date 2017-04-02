بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه قام بدعم الجهازالفني السابق لفريق الكرة بقيادة محمد حلمي، لكن ما حدث أمام سموحة أمس السبت، غير مقبول، معلقًا «مفيش مدرب يقف على الخط 10 دقايق وبعدين يكبر دماغه ويقعد».

وتابع «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «ساعة كورة» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أن هناك ثورة سيشهدها فر يق الكرة بدأت باقالة جهاز حلمي، موضحًا ان الجهاز الفني الجديد سيحضر إلى القاهرة غدًا الاثنين، ومعه مدرب أحمال، ومحلل أداء.

وتساءل رئيس القلعة البيضاء، عن سر غياب أحمد الشناوي، مضيفًا أنه يملك ظهيرين أيمن وأيسر، لكن لا يعلم لماذا لا يشاركون في المباريات، متمًا «هو أحمد توفيق باك يمين أصلًا، وإنت كاره أحمد رفعت ليه».

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واستكمل مهاجمًا مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، قائلًا «المغمور اللي الزمالك صنع إسمه، إيه الغل اللي عندك ده، ولو راجل ادخل نادي الزمالك، فرج عامر هيمشيك لو خسرت ماتشين، ده أنا قرفان قرف».