التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة

بلجراد - (د ب أ)

يتجه رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، اليوم الأحد، بنسبة تفوق 55.8 في المئة من الأصوات، ووفق ما أظهرت تقديرات وكالة "إبسوس" لاستطلاعات الرأي بناء على عينة إحصائية.

كانت الوكالة قد وقعت في وقت سابق فوز فوسيتش بنسبة 58.1 في المئة من الأصوات.

ووفقا لإيبسوس، جاء رئيس ديوان المظالم الصربي السابق ساشا يانكوفيتش، في المرتبة الثانية بحوالي 15 في المئة من الأصوات.

ومن المتوقع أن يطرأ تغيير ضئيل على النتيجة ، ولكن الفارق كبير جدا بمقدار لا يسمح بترجيح حدوث تغيير كبير. ويتماشى هذا التقدير الأولي مع التوقعات.

وكان لوكا ماكسيموفيتش، وهو الحصان الأسود الوافد الجديد الذي نافس باسم مستعار ووراء قناع لشخصية وهمية، باسم ليوبيسا بريليتاسيفيتش بيلـي، هو أكبر مفاجأة للحملة وكذلك الانتخابات- بحلوله في المرتبة الثالثة بنسبة 9.3 في المئة.

وقدرت نسبة المشاركة بـ55 في المئة، أي أقل بمقدار نقطتين مئويتين عما كانت عليه في انتخابات عام .2012