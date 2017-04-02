برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة

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حقق فريق برشلونة الإسباني، فوزا مهما، على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإسباني "الليجا".

سجل لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عادل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق جيريمي بوجا في الدقيقة 50، قبل أن يتقدم برشلونة مرة أخرى عن طريق هدف باكو ألكاسير في الدقيقة 64، ثم أحرز ماثيو سونبي لاعب غرناطة هدف في مرماه في الدقيقة 83، قبل أن يختتم نيمار دا سيلفا رباعية البلوجرانا في الدقيقة 91.

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وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 68 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.