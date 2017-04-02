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وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة"

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وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة"

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المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لـ"خفض سن القضاة" إلى 60 عامًا، مضيفًا أنه مجلس النواب لم يتلق أي مشروعات قانونين عن ذلك الموضوع.

وقال مروان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، الأحد، إنه "بعد الرجوع للمجلس تبين عدم صحة هذه المعلومات بتقدم أي من الأعضاء بمشاريع قوانين بشأن خفض سن القضاة".

وكان النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم ، قد أعلن في تصريحات لـه عن أنه يعد لمشروع قانون بشأن خفض سن القضاة إلى 60 عامًا، ولايزال يبحث جمع التوقيعات من الأعضاء بحسب اللائحة الداخلية للمجلس .​

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